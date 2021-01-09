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الخامنئي: الولايات المتحدة تحاول زعزعة أمن واستقرار المنطقة

جدد قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي اليوم تأكيده على أن الولايات المتحدة تحاول زعزعة أمن واستقرار المنطقة.


وقال الخامنئي في كلمة بذكرى انتفاضة أهالي مدينة قم ضد نظام الشاه عام ..8791 “أمريكا تسعى وراء زعزعة الأمن في منطقة غرب آسيا وما كانت تحاول تنفيذه في إيران قبل أكثر من عشر سنوات ارتد عليها حاليا” مضيفا: “القيم الأمريكية بالديمقراطية وحقوق الإنسان تثير الاستهزاء من الرأي العام فيما الاقتصاد الأمريكي يعاني شللا تاما”.


وبشأن العقوبات المفروضة على إيران شدد الخامنئي على ضرورة تعزيز اقتصاد إيران لجعل هذه الإجراءات عديمة الجدوى وتجاوز الكثير من العقبات وقال: “هذا هو هدفنا النهائي ومواقفنا تجاه أمريكا نابعة من هذه المبادئ”.


وفيما يتعلق بالاتفاق النووي أوضح خامنئي أن إيران تخلت عن بعض التزاماتها وقامت بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة مبينا أن قرار مجلس الشورى الإسلامي فيما يتعلق بإلغاء الالتزامات النووية كان قرارا صحيحا ومناسبا وعندما لا يلتزم الطرف الآخر بتعهداته فلا معنى لالتزامنا بكل التعهدات.


ولفت الخامنئي إلى أن إيران “غير متلهفة” لعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي بل المهم هو إزالة الحظر المفروض على الشعب الإيراني موضحا أنه في حال التزم الطرف الآخر ستعود طهران إلى التزاماتها.