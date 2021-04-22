الخارجية: قبول البعض للمبررات الإسرائيلية والأمريكية تجعل منهم شريكاً أساسياً في الجرائم

دعت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأمم المتحدة و مجلس الأمن الدولي لإدانة العدوان الإسرائيلي الجبان على محيط دمشق أمس وكذلك الأعمال العدوانية المتكررة ضد سيادة سورية، والتي يقوم بها المحتلون الثلاثة الإسرائيلي و الأمريكي و التركي بطريقة ممنهجة ومنسقة.



وصرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين بأن قبول البعض للمبررات الإسرائيلية والأمريكية لشن الاعتداءات ضد سيادة سورية تجعل منهم شريكاً أساسياً في الجرائم الإرهابية ضد الدولة السورية.



وأضاف المصدر، تؤكد الجمهورية العربية السورية قيادة وحكومة وشعباً بأنها لن تسمح لهؤلاء المعتدين والإرهابيين بتحقيق أحلامهم الشيطانية ومحاولاتهم اليائسة لتدمير سورية، ولن تتوانى عن ممارسة حقها بالدفاع عن أرضها وشعبها وسيادتها بكافة الطرق التي يكفلها ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي