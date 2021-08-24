الخارجية تعلّق على افتتاح ما يسمى “ممثلية الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية” لدى سويسرا
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الخارجية تعلّق على افتتاح ما يسمى “ممثلية الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية” لدى سويسرا

علّقت وزارة الخارجية والمغتربين على افتتاح ما يسمى “ممثلية الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية” لدى الاتحاد السويسري، مبينة أنه تصرفاً يخالف التزامات الاتحاد بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

ووجهت وزارة الخارجية مذكرة رسمية إلى وزارة الشؤون الخارجية السويسرية بحسب وكالة “سانا”، بينت فيها أن “ما يسمى “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية” التي تم الإعلان عن افتتاح مكتب لها في جنيف مؤخراً هي كيان غير شرعي ويحمل السلاح غير الشرعي ضد الدولة السورية والمدنيين في المناطق التي يسيطر عليها”.

وتابعت الخارجية “ولا يملك أي شخصية اعتبارية أو صفة قانونية ويتبنى نزعات انفصالية وينشط ضد القوانين السورية الوطنية وضد إرادة شعبها وحكومتها”.

وأفادت الوزارة أن “افتتاح ما يسمى “ممثلية الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية” لدى الاتحاد السويسري هو تصرف يخالف التزاماته بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة فيما يخص مبادئ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى واحترام سيادتها واستقلالها”.

وأكملت الخارجية ” كما يخالف ما نصت عليه قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بخصوص الوضع في سورية من وجوب احترام سيادة واستقلال وسلامة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية”

وطالبت الوزارة السلطات السويسرية المختصة بإعادة النظر بقرار السماح بافتتاح مثل هذه المكاتب غير الشرعية خاصة أن القائمين على هذا المكتب اعتبروا أن افتتاحه يعتبر بمثابة اعتراف بما يسمى “الإدارة الذاتية” من قبل الدول المضيفة.

يذكر أن ما يعرف بـ”الإدارة الذاتية” تابعة لقوات “قسد” التي تتلقى بدورها دعماً مالياً وعسكرياً من قِبل قوات الاحتلال الأميركي في شمال وشرق سوريا وتسيطر على ثروات المناطق الخاضعة لها وتسرقها ويتم بيعها عبر منافذ غير شرعية لخارج البلاد.