الخارجية تصحح تصريحات الدفاع: لا حجز على أموال ذوي المتخلّف عن التجنيد

نفت وزارة الخارجية التصريحات التي سبق وصدرت عن رئيس فرع البدل والإعفاء العميد الياس البيطار قبل أيام بخصوص الحجز على ممتلكات رافضي دفع البدل أو تأدية الخدمة الإلزامية وممتلكات ذويهم وكل من يخصهم.



وقال مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية، حسن خضور في معرض توضيح ما أثير حول هذا الموضوع على قناة “الإخبارية” الرسمية يوم أمس، إنه لا صحة لهذا الموضوع، ولم يصدر شيء بهذا الخصوص.



وأضاف خضور: “للأسف الشديد أن كثيراً من وسائل التواصل الاجتماعي تحاول التشويش على جالياتنا في المغترب، وخاصة المكلفين الذين لديهم واجبات تجاه الدولة، وتحديداً في مجال الخدمة العسكرية”.



وعاد وأكد خضور أنه يحق للمكلف أن يدفع البدل أثناء زيارته لسوريا ضمن رحلة المغتربين (90 يوم بالسنة).



وهنا طالب السوريين في المغترب، بعدم الاكتراث لما يُنشر بدون تحقق، موضحاً أنه “حينما يصدر شيء، يُنشر بكل وضوح في وسائل الإعلام الرسمية وموقع وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية.



وكان رئيس فرع البدل والإعفاء العميد الياس البيطار قد صرح قبل أيام عبر وزارة الإعلام، بأن الحكومة السورية ستتخذ سلسلة إجراءات عقابية بحق من يرفضون تأدية الخدمة العسكرية أو دفع البدل النقدي (8000 دولار) من السوريين بعد تجاوزه سن التكليف (42 عاماً)، بالحجز على ممتلكاتهم وممتلكات ذويهم وكل من يخصهم.



وبالعودة للقانون رقم 39 لعام 2019 المعدّل لقانون خدمة العلم، فإنه ينص على أن يحجز تنفيذياً في هذه الحالة على أموال المكلف فقط، ولا يحجز على أموال أي من أقاربه أو ذويه، كما أوضح المحامي حازم الجزار لموقع “صاحبة الجلالة” المحلي، أن هذا القرار غير صحيح ومخالف للدستور.