الخارجية تدين الاتهامات الغربية المفبركة لإيران

صرح مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين أن الجمهورية العربية السورية تدين وبشدة الاتهامات المفبركة التي تحيكها إسرائيل و الإدارة الأمريكية وبريطانيا وبعض الدول الغربية التابعة لها والتي تأتي في إطار الاستهداف الممنهج للجمهورية الإسلامية الإيرانية.



وأكد المصدر أن الجمهورية العربية السورية تجدد تضامنها ووقوفها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية إزاء هذه الادعاءات الزائفة والحملة الهستيرية



وشدد المصدر أن الجمهورية العربية السورية واثقة بقدرة إيران على إفشال هذه الخطوة المتجددة من الاستهداف الأمريكي والغربي ،ولن يكون لها أي تأثير على خيارات إيران الوطنية ودورها البناء في حفظ الاستقرار في المنطقة في مواجهة سياسات الغرب والكيان الصهيوني لإشاعة الفوضى وخلق وتأجيج التوترات في المنطقة،

وأشار المصدر إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أكدت عدم قيامها بمثل هذه الأعمال التي تعودت إسرائيل على القيام بها بدعم من الدول الغربية وحلفائها في المنطقة.