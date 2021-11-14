الخارجية الروسية: الدول المجاورة لبيلاروس ترفض التعاون مع مينسك بشأن وضع المهاجرين على الحدود

قالت وزارة الخارجية الروسية إن الدول المجاورة لبيلاروس ترفض التعاون مع مينسك بشأن أزمة المهاجرين على الحدود.



وصرح نائب مدير إدارة التعاون الإنساني وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية الروسية، غريغوري لوكيانتسيف، اليوم السبت، أن "ممثلي البلدان المجاورة لبيلاروس يرفضون رفضا قاطعا إقامة أي تفاعل بناء مع وكالات إنفاذ القانون ذات الصلة في بيلاروس"، مشيرا إلى أنه ينبغي حل مثل هذه المشاكل بالحوار والتعاون البناء بين الوزارات المعنية.



وفي نفس السياق قال لوكيانتسيف إن روسيا تعتبر الاتهامات الموجهة لها بخصوص أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروس وبولندا، سخيفة وعبثية.



وأوضح الدبلوماسي الروسي أن "جميع الاتهامات في هذا الصدد موجهة إلى دولة واحدة، وهي بيلاروس، على الرغم من أن هناك مزاعم بأننا (روسيا) ضالعون في هذا الأمر، وهو أمر سخيف بشكل عام"



وحمل ممثل بولندا لدى الأمم المتحدة، في بيان باسم الدول الأوروبية، أمس الجمعة، الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، المسؤولية عن أزمة المهاجرين على الحدود بين البلدين.



وقال ممثل بولندا في الأمم المتحدة إن كل ذلك كان بسبب "نظام لوكاشينكو الإجرامي".