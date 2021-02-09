الخارجية الأمريكية تمتنع عن تبني قرار الاعتراف بسيادة “إسرائيل” على الجولان السوري
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الخارجية الأمريكية تمتنع عن تبني قرار الاعتراف بسيادة “إسرائيل” على الجولان السوري

امتنع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن تقديم أي تصريح حول ما إذا كانت الإدارة الأمريكية الجديدة ستتبنى قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، المتعلق بالاعتراف بسيادة “إسرائيل” على الجولان السوري المحتل.

وأفادت قناة “كان” العبرية بأن بلينكن رفض التطرق لهذا القرار، واكتفى بالقول: “إن سيطرة إسرائيل حالياً على الجولان، جيدة لأمن المنطقة”.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن “الجولان مسألة قضائية مختلف عليها، ويجب فحصها بعد فترة طويلة، إذا تغيرت الأوضاع في سوريا”.

يشار إلى أنه في 29 آذار 2019 وقّع ترامب، على قرار اعتراف إدارته بسيادة “إسرائيل” على الجولان السوري المحتل

وكانت صحيفة “يديعوت أحرنوت” قد نشرت تصريحاً للخبير الإسرائيلي “روي بن يشاي” قال فيه: ” مجموعة من الخلافات ستطفو على السطح بين الإدارة الأمريكية الجديدة والحكومة الإسرائيلية، أولاً: لأن مقياس القيم والسياسة الخارجية والاستراتيجية المقبولة من قبل الحزب الديمقراطي تختلف كلياً عن تلك المقبولة من قبل إدارة ترامب، وثانياً: لأن الحكومة الإسرائيلية الحالية يُنظر إليها في الولايات المتحدة، بحق، كأنها محسوبة على معسكر ترامب”.