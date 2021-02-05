الخارجية الأمريكية تردّ على اتهامات تركية

رفضت الخارجية الأمريكية اتهامات وزير تركي بالوقوف وراء الانقلاب الذي حصل في 2016 ضد نظام الرئيس رجب طيب أردوغان.



وقالت الوزارة، في بيان يوم الخميس، إن "تأكيدات مسؤولين أتراك بأن الولايات المتحدة ضالعة في الانقلاب الفاشل في تركيا في عام 2016، خاطئة تماما".



وأضاف البيان أن "مثل تلك التصريحات وغيرها من المزاعم غير المسؤولة والتي لا أساس لها بأن الولايات المتحدة مسؤولة عن أحداث في تركيا، لا تتسق مع وضع تركيا كحليف في حلف شمال الأطلسي وشريك استراتيجي للولايات المتحدة".



وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو اتهم الولايات المتحدة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في تركيا عام 2016، والذي تتهم أنقرة رجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة بالمسؤولية عنه.



وقال صويلو في تصريح لصحيفة "حرييت" إن الولايات المتحدة ""أدارت محاولة الانقلاب بينما نفذتها شبكة جولن"، مضيفاً أن "أوروبا كانت متحمسة حيالها".