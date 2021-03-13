الحوثيون يغلقون الباب في وجه المبعوث الأمريكي!

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية رفض مقترح المبعوث الأمريكي إلى اليمن لوقف إطلاق النار، معتبرة إياه "مؤامرة" لوضع اليمن في مرحلة أخطر مما هي عليه الآن.وقال المتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام، اليوم، إن "ما أسماه المبعوث الأمريكي بالمقترح لا جديد فيه ويمثل الرؤية السعودية والأممية منذ عام.. في المقترح لا وقف للحصار ولا وقف لإطلاق النار بل التفافات شكلية تؤدي لعودة الحصار بشكل دبلوماسي".



وأضاف أنه من الشروط المطروحة في المبادرة الأمريكية تحديد وجهات مطار صنعاء وإصدار التراخيص عبر التحالف السعودي، وأن تكون الجوازات غير صادرة من صنعاء.



وقال: "لو كانوا جادين لوقف العدوان والحصار لأعلنوا وقف الحرب والحصار بشكل جاد، عندها سنرحب بهذه الخطوة".



وتابع المسؤول الحوثي قائلاً: "أن يأتي مبعوث أمريكي يقدم خطة أقل مما قدمها المبعوث الأممي فهذا غير مقبول.. ما لم يحصلوا عليه بالحرب والدمار لن يحصلوا عليه بالحوار.. فالعدوان والحصار لم يتوقفا ليوم واحد منذ 6 أعوام، فما هو المفهوم الأمريكي لإطلاق النار والحصار؟".



كما أوضح المتحدث باسم الحوثيين، أن "الأمريكيين بتقديمهم الشروط السعودية كمقترح لوقف الحرب أثبتوا مجددا أنهم يقفون خلف العدوان والحصار بشكل صريح.. لا يوجد أي تغيير حقيقي نحو إنهاء الحرب ورفع الحصار، وهذه الأمور بيد الطرف الآخر".



وجاء الرد الحوثي على المقترح الأمريكي بعد ساعات من تأكيد المبعوث الأميركي الخاص لليمن، تيموثي ليندركينغ، أن زيارته الأخيرة للمنطقة العربية "تحقق فيها بعض التقدم بشأن الأزمة اليمنية".











