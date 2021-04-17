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الحوثيون يعلنون قصف "هدف حساس" في قاعدة الملك خالد الجوية بالسعودية

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية، اليوم السبت، عن شنها هجوما بواسطة طائرة مسيرة على قاعدة الملك خالد الجوية في السعودية.

وكتب المتحدث باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، على حسابه في "تويتر" أن طائرة بدون طيار من طراز " قاصف 2K" قصفت "هدفا عسكريا حساسا" في قاعدة الملك خالد الواقعة في خميس مشيط، مضيفا: "وكانت الإصابة دقيقة".

نفذ سلاح الجو المسير عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرة مسيرة نوع قاصف 2K استهدفت هدفا عسكريا حساسا وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله.

يأتي هذا الاستهداف ردا على تصعيد العدوان والحصار المتواصل على بلدنا.

ولم يعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية حتى الآن عن رصد أي هجمات من الحوثيين على المملكة اليوم.

ويأتي ذلك على خلفية تكثيف "أنصار الله" في الأسابيع الأخيرة هجماتهم ضد السعودية، بالتزامن مع الهجوم العسكري الذي شنه الحوثيون في مسعى لإحكام السيطرة على محافظة مأرب اليمنية.

 



المصدر: RT