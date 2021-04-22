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الحوثيون يعلنون استهداف "موقع عسكري مهم" داخل السعودية

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية اليوم الخميس، عن استهداف موقع عسكري في قاعدة الملك خالد الجوية في مدينة خميس مشيط، جنوب غربي المملكة العربية السعودية.


وقال العميد يحيى سريع، ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏المتحدث الرسمي باسم الحوثيين، إن "سلاح الجو المسير، نفذ عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بطائرة مسيرة نوع "قاصف 2K" في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس".

وأضاف العميد سريع أن "الهجوم استهدف موقعا عسكريا مهما وكانت الإصابة دقيقة".

وجدد سريع التأكيد أن هذا الاستهداف "يأتي في إطار الرد الطبيعي والمشروع على تصعيد العدوان والحصار الشامل على اليمن"، بحسب تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر".

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية أعلن اليوم اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية باتجاه مدينة خميس مشيط في المملكة.

وأوضح التحالف في بيان أن "محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وأكد "اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

 