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الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة تجسس أمريكية الصنع

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية عن إسقاط طائرة تجسسية مسلحة نوع (سكان إيغل Scan Eagle) أمريكية الصنع، صباح اليوم الثلاثاء، في أجواء منطقة الجوبة بمحافظة مأرب.

وعلى حسابه في "تويتر"، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع: "دفاعاتنا الجوية تتمكن بفضل الله من إسقاط طائرة تجسسية مسلحة نوع (سكان إيغل Scan Eagle) أمريكية الصنع، أثناء قيامها بأعمال عدائية صباح يومنا هذا في أجواء منطقة الجوبة بمحافظة مأرب"، مشيرا إلى أنه "تمت عملية إسقاط الطائرة بسلاح مناسب، وسيتم بث مشاهد حطام الطائرة لاحقا إن شاء الله".

وأضاف سريع: "الجدير بالذكر أن هذه الطائرة هي الخامسة من نفس النوع التي تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاطها خلال هذا العام".

 


المصدر: RT