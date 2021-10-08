الحوثي يشدد على العمل الخيري والاهتمام المستمر برفد الجبهات

أكد قائد حركة أنصار الله اليمنية، عبد الملك الحوثي، أنّ الشعب اليمني سيكون متصدّراً بحضوره المهيب والعظيم لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف هذا العام.



وقال خلال كلمة له لتدشين فعاليات إحياء مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، إنّ "إعلام العدو الإسرائيلي ركز على إحياء المولد في اليمن العام الماضي وأبدى انزعاجه من ذلك".



وأشار الحوثي إلى أنّ "طيلة السنوات الماضية كان احتفال شعبنا بذكرى المولد متميزاً وأكبر من أي بلد آخر، وهذا ليس غريباً عليه"، موضحاً أنّ "صدى الاحتفال في العام الماضي كان كبيراً كونه كان خروجاً غاضباً رفضاً للإساءة الفرنسية لرسول الله".



وأكد أنّ " احتفال شعبنا المتميز بذكرى المولد هو جزء من إيمانه ووعيه، وخطوة يقتفي به أثر آبائه وأجداده من الأنصار ".

الاهتمام بالجانب الخيري



وأكد الحوثي على ضرورة العناية بالجانب الخيري، داعياً إلى "الاهتمام بالفقراء في هذه الأيام المباركة"، لافتاً إلى أنّ الشعب اليمني "على درجة عالية من الوعي وموضوع العلاقة برسول الله خط أحمر بالنسبة إليه".



وختم كلمته بالتأكيد على "الاهتمام المستمر برفد الجبهات".