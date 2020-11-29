الحمضيات.: الأسعار في ارتفاع

يستمر فرع المؤسسة السورية للتجارة في اللاذقية بتسويق مادة الحمضيات من المزارعين مباشرة للمواطنين في إطار محاولة تخفيف التكاليف على المزارعين وكسر حلقات الوساطة.



إذ أكد مدير فرع السورية للتجارة في اللاذقية شادي دلالة أنه تم تسيير اليوم 4 سيارات شاحنة من الحمضيات إلى صالات فرع المؤسسة في محافظة حماه.



وبين دلالة أنه تم استجرار أكثر من 260 طن من الحمضيات منذ بداية الموسم وحتى تاريخه، وقد تم استجرار المادة إلى صالات السورية ومنافذ البيع التابعة للسورية للتجارة في معظم المحافظات.



ولكسر حلقات الوساطة وتخفيف التكاليف على المزارعين من أجور نقل وثمن الصناديق البلاستيكية، أشار دلالة إلى أن الفرع يقدم الصناديق للمزارعين فيما تقوم السيارات باستجرار المادة من بساتين المزارعين مباشرة ما يخفف الأعباء عليهم ويوفر الجهد والوقت وتكاليف عدة سواء من ثمن العبوات أم أجور النقل، وذلك بهدف كسر حلقة الوساطة التجارية.



وبين دلالة أن أسعار الحمضيات ترتفع في كل يوم عن اليوم السابق، عازياً السبب وراء ذلك إلى زيادة الطلب على المادة، بالإضافة إلى فتح أسواق تصدير خارجية.



وعن أسعار الحمضيات التي تستجرها المؤسسة من المزارعين، أوضح دلالة أن كيلو برتقال أبو صرة يباع بين 500 لـ600 ليرة، حامض بلدي بين 700 لـ900 ليرة، ساستوما بين 450 لـ600 ليرة، كرمنتينا بين 500 لـ650 ليرة، مشيراً إلى أن بقية أنواع الحمضيات كاليافاوي وماوردي وبالنصيا لم يحن موعد نضوجها بعد فهي من الأنواع التي تنضج بعد بداية العام.



وأكد دلالة استمرار قيام السورية للتجارة باستجرار موسم الحمضيات من المزارعين حتى نهاية الموسم، لافتاً الى أن عملية الاستجرار المباشر تؤمن الحمضيات في السوق بأسعار مخفضة نتيجة هامش الربح القليل الذي تأخذه السورية للتجارة والذي لا يتجاوز 5%.



باسل يوسف