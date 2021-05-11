الحلويات ترتفع 5 أضعاف عن سعر العام الماضي

تشهد أسعار الحلويات ومستلزماتها (ومنها المعمول) في أسواق العاصمة دمشق، ارتفاعاً في وقت يستعد فيه السوريون لإحياء طقوس عيد الفطر بعد أيام قليلة.



وفي جولة على بعض الأسواق، رصدنا أسعار مكونات المعمول في سوق البزورية بدمشق القديمة، فكان سعر كيلو الفستق الحلبي العجمي 60000 ليرة سورية، الجوز 20000 للكيلو فأكثر، تمر (عجوة) الكيلو 3000 ، الطحين 2000 ليرة للكيلو، السكر يبدأ الكيلو من 1700 ليرة سورية .



أما السمنة حسب النوع (حيواني) يبدأ السعر بـ 39 ليرة سورية وصولاً لـ44 ألف ليرة النوع الإكسترا، ناهيك عن أسعار المواد الأخرى التي تضاف لعجينة المعمول كالخميرة.



كيلو معمول بفستق سيحتاج 3 كيلو طحين ونصف كيلو فستق وسمنة ومواد أخرى، سيكلف بحدود 100 ألف ليرة كحد أدنى، وينتج بحدود 40 قرص، أي أن القرص الواحد سيكلف حوالي 2500 ليرة”.



علماً أن نفس الحسبة لأسعار العام الماضي (عندما كان سعر كيلو الفستق الحلبي 24500 ليرة سورية، الجوز 10000 للكيلو، تمر (عجوة) الكيلو 1200 ، الطحين 700 ليرة للكيلو، السكر الكيلو من 600 ليرة سورية، السمنة حسب النوع (حيواني أو نباتي) بين 5000 ليرة سورية وصولاً لـ30 ألف ليرة)، كان يكلف قرص المعمول بفستق الواحد 500 ليرة سورية، أي ارتفع هذا العام 5 أضعاف.



في حين يبدأ سعر كيلو المعمول الجاهز في السوق من 20 ألف ليرة حسب نوع السمن والطحين والفستق والتمر والجودة وسوية المحل.



ورغم هذا الارتفاع بالأسعار، يتجه الدمشقيون اليوم لتحضير حلو العيد ولو بكميات قليلة أو استبدال الحشوة (الفستق) بأنواع أخرى كالنارنج والراحة، إلى جانب التمر والجوز.



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