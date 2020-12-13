الحكومة توافق على ملحق إضافي لاستكمال مشروع سد "فاقي حسن"

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المصادقة على ملحق للعقد المبرم بين الهيئة العامة للموارد المائية ومؤسسة الإسكان العسكرية لتنفيذ أعمال إضافية لاستكمال مشروع سد فاقي حسن في محافظة اللاذقية.



ويذكر أن سد "فاقي حسن" بمنطقة البسيط بريف اللاذقية الذي تبلغ تكلفته أكثر من 7 مليارات ليرة وتنفذه ورشات فرع مؤسسة الإسكان العسكري بالتعاون مع مديرية الموارد المائية يؤمن مياه الشرب للتجمعات السكنية المحيطة مع إرواء نحو 300 هكتار من الأراضي الزراعية المجاورة.