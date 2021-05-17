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الحكومة تلغي الإعفاء الجمركي لأثاث السوريين العائدين من الغربة

أصدرت “رئاسة مجلس الوزراء” قراراً بإلغاء الإعفاء الجمركي الذي كان ممنوحاً سابقاً للأشخاص القادمين إلى سورية من أجل الإقامة الدائمة، حيث كانت تُعفى أمتعتهم الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي التي بصحبتهم من الرسوم الجمركية.

وتضمن القرار الجديد الذي حمل رقم 682، أن يلغى العمل بالقرار رقم 4412 تاريخ 27/ 9/ 2006، المتعلق بإعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي التي يجلبها القادمون للإقامة الدائمة وفق أحكام الفقرة الأولى المادة 178 من قانون الجمارك وجميع التعليمات المخالفة لذلك أينما وردت، وفق ما أورده موقع “إعمار سورية”.

وقبل القرار الجديد، كانت المادة 178 من قانون الجمارك تعفي البنود الثلاثة التالية (باستثناء السيارات) من الرسوم والضرائب وهي:

1- الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي الخاصة بالأشخاص القادمين للإقامة الدائمة.

2- الهدايا والأمتعة الشخصية والأدوات الخاصة بالمسافرين والمعدة للاستعمال الشخصي.

3- الأثاث والأمتعة الشخصية التي سبق تصديرها عندما تعاد مع أصحابها الذين يعتبر محل إقامتهم الأصلي هو سورية.