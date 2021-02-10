الحكومة تقر توصيات اللجنة الاقتصادية لتنشيط الإقراض الصناعي

وافق رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتعلقة بمقترحات تنشيط الإقراض الصناعي، بناء على استمرار برنامج دعم الفائدة ولتخطي العقبات التي تعترض الصناعيين بالاقتراض بسبب تعثر مشاريعهم.



وبحسب توصية اللجنة فقد تم تكليف اتحاد غرف الصناعة السورية بالتعميم على الصناعيين لموافاته بحالات القروض المتعثرة المطلوب تسويتها تمهيداً لموافاة وزارة المالية ومصرف سورية المركزي بها لإحالتها للمصارف العامة والخاصة لدراستها، ومن ثم التنسيق المشترك بين المالية والمركزي لموافاة أمانة سر اللجنة الاقتصادية بمقترحاتهم حيال ذلك.



كما تم الطلب من اتحاد غرف الصناعة التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لعقد ندوات تعريفية ببرنامج دعم أسعار الفائدة وإيلاء الأولوية للمحافظات الأكثر ضرراً وهي حلب ودمشق وحمص وريف دمشق.



وأُعلن عن برنامج دعم أسعار الفائدة مطلع 2019، وتدعم الحكومة فيه 7% من سعر فائدة القرض المأخوذ بهدف إنتاج إحدى الصناعات المشملة بالبرنامج، التي وصل عددها حالياً إلى 30 صناعة، فيما يسدد المستثمر ما تبقى من فائدة القرض.





الوطن