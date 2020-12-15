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الحكومة تفرض ارتداء الكمامة في هذه الأماكن

فرضت الحكومة ارتداء الكمامة في مؤسساتها العامة وداخل وسائط النقل الجماعي، بسبب فيروس كورونا.

حيث قررت الحكومة فرض ارتداء الكمامة للمراجعين والعاملين في المؤسسات العامة، ولمستخدمي وسائط النقل الجماعي بمختلف أنواعها.

كما تم فرض ارتداء الكمامة لمرتادي الأسواق والمحال التجارية المغلقة وصالات السورية للتجارة ومنافذ بيع الأفران.

وقررت الحكومة إغلاق المنشآت السياحية والمطاعم التي تسمح بتقديم النراجيل أو التي لا تلتزم بنسب الإشغال المحددة لمدة أسبوع في المرة الأولى، وفي حال التكرار يكون الإغلاق 15 يوماً ثم لمدة شهر، على أن تكون هذه الإغلاقات غير قابلة للتسوية المالية، ويطبق هذا الإجراء لمدة ثلاثة أشهر.

كما طلبت الحكومة من المحافظين عدم منح التراخيص لأي تجمعات من شأنها المساهمة في انتشار وباء كورونا.

يشار إلى أن عدد الإصابات المسجلة بالفيروس وصلت إلى أكثر من 9 آلاف حالة في سوريا، بينها نحو 500 حالة وفاة، و4300 حالة شفاء.