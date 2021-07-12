الحكومة ترفع أسعار المواد العلفية

أصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للأعلاف القرار 36 و القاضي بتحديد أسعار مبيع المواد العلفية لمربي الثروة العلفية و لكافة القطاعات / عام - خاص - تعاوني / أرض مستودعات المؤسسة، و تضمن القرار سعر الطن الواحد من الذرة الصفراء ( 1050000 ) مليون و خمسين ألف ليرة، و سعر الجاهز حلوب / كبسول - جريش / بـ (910000) تسعمئة و عشرة آلاف ليرة.



و وفق القرار لوحظ أن مادة الذرة الصفراء ارتفع سعرها بنسبة (16)%، حيث كان السعر القديم ()910000 )ليرة سورية للطن الواحد في حين أن مادة جاهز حلوب ارتفع سعرها بنسبة (60)% و كان سعرها القديم (600000) ليرة سورية.



و اعتبر مربو الثروة الحيوانية أن للقرار انعكاس سلبي على أسعار الحليب و مشتقاته، علما أن سعر الحليب حاليا على أرض المحافظة ب1200 ليرة و الدورة العلفية ستنطلق غدا.