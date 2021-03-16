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الحكومة ترفع أسعار البنزين والغاز المنزلي

زادت الحكومة مرة جديدة أسعار البنزين المدعوم وغير المدعوم، كما رفعت سعر أسطوانة الغاز المنزلي.
وأصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ثلاثة قرارات اليوم قضت برفع سعر مبيع مادة البنزين أوكتان/95/ للمستهلك ليصبح سعر الليتر 2000 ليرة سورية.

وقالت إن السعر الوارد بهذا القرار يتضمن رسم التجديد السنوي للمركبات العاملة على البنزين والمحدد بمبلغ 29 ليرة سورية لليتر الواحد.

كما أصدرت قرارا آخر تضمن تحديد سعر ليتر مادة البنزين الممتاز أوكتان 90 للكميات المخصصة على البطاقة الإلكترونية/ مدعوم وغير مدعوم/ب /750/ ليرة سورية لليتر الواحد، ارتفاعا من 475 ليرة للمدعوم، و675 لغير المدعوم.

ويتضمن السعر الوارد رسم التجديد السنوي للمركبات العاملة على البنزين والمحدد بمبلغ 29 ليرة سورية لليتر الواحد.

وأوضحت أنه بحسب القرارين يتوجب على أصحاب المحطات الإعلان عن أسعار ونوعية مادة البنزين بشكل واضح ومقروء ضمن المحطة.

كما أصدرت الوزارة قرارا برفع سعر أسطوانة غاز البوتان المنزلي وزن/10/ كغ للمستهلك ليصبح /3850/ ليرة سورية، ارتفاعا من 3000 ليرة.

وكانت الحكومة السورية أقرت قبل نحو شهرين زيادة على أسعار البنزين ليصبح سعر الليتر المدعوم 475 ليرة ارتفاعا من 450 ليرة سورية وغير المدعوم إلى 675 ليرة.