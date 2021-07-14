الحكومة تخفض رسم إجراء فحص (بي سي آر)إلى نصف القيمة

أقر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس نتائج ومخرجات المؤتمر الختامي لملتقى تطوير القطاع الزراعي والبرامج التنفيذية التي من شأنها إعادة هيكلة القطاع الزراعي وتأهيله والنهوض به وتطوير الإنتاج والإنتاجية بشكل علمي وتعزيز منهج الاعتماد على الذات وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.



قرر المجلس تخفيض رسم إجراء فحص (بي سي آر) ليصبح 50 دولاراً بدلاً عن 100 دولار للمواطنين السوريين ومن في حكمهم



كما قرر إضافة ملياري ليرة للاعتمادات المرصودة لمشفى جامعة البعث، على أن يتم رصد مبالغ إضافية خلال موازنة العام القادم لاستكمال تجهيزات المشفى



ووافق المجلس على طلب المؤسسة العامة للطباعة، طباعة وتجليد 6 ملايين و450 ألف نسخة كتاب مدرسي.



وكلف المجلس الجهات المعنية إعداد قاعدة بيانات وطنية بالاعتماد على البيانات التي تم توفيرها عبر مشروع البطاقة الإلكترونية بما يسهم في استثمار هذه البيانات لتوجيه الدعم إلى مستحقيه وتحديد الشرائح الأكثر احتياجاً وتفعيل برامج الدعم الاجتماعية.



كما كلف المجلس وزارة النفط تقديم مذكرة حول واقع الاستثمارات في مجالي النفط والغاز مع الدول الصديقة ليصار إلى دراستها واتخاذ ما يلزم لتطوير التعاون في هذا المجال، مبيناً في الوقت ذاته أن الدولة توزع المشتقات النفطية عبر بطاقة الخدمات الالكترونية فقط وأن أي عملية بيع أو شراء خارج هذا الإطار غير قانونية وتستوجب العقوبة.



ووافق المجلس على تنفيذ مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي لمدينة جبلة.