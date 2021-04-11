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الحكومة التونسية تتبرع بنصف راتبها لفقراء كورونا

أعلنت الحكومة التونسية إطلاق صندوق للتبرعات لمساعدة الفئات الضعيفة المتضررة من جائحة كورونا.

وبحسب وسائل إعلام تونسية، أعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي إحداث صندوق لجمع التبرعات لمساعدة الفئات الهشة المتضررة من تداعيات جائحة كوفيد 19.

وأشار المشيني إلى أن "الحكومة خصصت صندوقاً للتبرعات موجهاً لكل التونسيين من أجل التضامن مع الفئات الضعيفة".

وأكد على أنه من المخطط أن "تخصص موارد الصندوق لتعويض الآلاف ممن فقدوا أعمالهم بسبب الوباء".

من جانبه أعلن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي أن أعضاء الحكومة سيتبرعون بنصف رواتب شهر  نيسان الجاري لصالح الصندوق.