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الحكومة البريطانية ترفع العقوبات الاقتصادية عن رجل أعمال سوري

رفعت الحكومة البريطانية العقوبات المفروضة على رجل الأعمال “طريف الأخرس”، وهي سابقة بتاريخ بريطانيا.
 
وكانت أصدرت “الخزانة البريطانية” مؤخراً قراراً يقضي برفع اسم “الأخرس” عن قائمة العقوبات ووقف تجميد أصوله، دون الكشف عن خلفيات هذا القرار.
 
وذكرت الخارجية البريطانية أن هذا الإجراء جاء بعد “مراجعة عادية لعقوبات المملكة المتحدة المفروضة بموجب قواعد المجموعة الأوروبية للتعاون الإقليمي” (EU Exit) التي تم تبنيها عام 2019.
 
وقالت صحيفة “تلغراف” البريطانية أن “هذه المرة الأولى التي تشطب فيها الحكومة البريطانية اسم شخص من قائمة العقوبات المفروضة بموجب القواعد الجديدة التي تم تبنيها بعد (بريكست) لدعم العقوبات ضد الأفراد المرتبطين بالحكومة السورية”.
 
الجدير بالذكر أن اسم طريف الأخرس البالغ من العمر (70 عاماً) أدرج على قائمة العقوبات الخاصة بالاتحاد الأوروبي لأول مرة في أيلول عام 2011، وسبق أن رفض الاتحاد الأوروبي الطعن الذي قدمه الأخرس في أبريل 2016 بطلب رفع العقوبات عنه. 