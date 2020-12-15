الحكومة الإيطالية توافق على استثمار أبوظبي في شبكة تابعة لـ"تليكوم إيطاليا"

قالت ثلاثة مصادر مطلعة لـ"رويترز" يوم الاثنين، إن الحكومة الإيطالية منحت أكبر صندوق سيادي في إمارة أبوظبي الضوء الأخضر المشروط للاستثمار في شبكة الاتصالات "تليكوم إيطاليا".



وقال مصدر رابع إن البيع المزمع سيعطي أبوظبي حصة غير مباشرة 10.3 بالمئة في الشبكة في صفقة قيمتها نحو 500 مليون يورو (608 ملايين دولار).



وتتمتع الحكومة الإيطالية بسلطة منع العروض غير المرغوب فيها في قطاعات تعتبر ذات أهمية استراتيجية مثل الاتصالات والبنوك والصحة.



ووافقت "تليكوم إيطاليا" في أغسطس على أن تبيع إلى "كيه.كيه.آر" الأمريكية للاستثمار حصة 37.5 بالمئة في شركة حديثة التأسيس هي "فايبركوب"، التي ضمت إليها شبكة للربط بين الكبائن الموجودة في الشوارع والمنازل.



ومنحت روما الضوء الأخضر لهذا الاستحواذ في نوفمبر.



وبعد الموافقة الأولى، أبلغت "كيه.كيه.آر" الحكومة بنيتها بيع ما يصل إلى 30 بالمئة من الوحدة التي ستمتلك تلك الحصة إلى شركة "إنفينيتي إنفستمنتس" التابعة لجهاز أبوظبي للاستثمار.



وقالت المصادر التي طلبت عدم نشر أسمائها لحساسية الأمر إن مجلس الوزراء وافق على الاتفاق بشروط في العاشر من ديسمبر، ولم تتضح تلك الشروط حتى الآن.



وأحجم مكتب رئيس الوزراء الإيطالي وجهاز أبوظبي للاستثمار و"كيه.كيه.آر" عن التعقيب.



المصدر: رويترز