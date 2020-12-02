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الحكومة الإيرانية: وزارة الأمن تعرفت على أشخاص على صلة باغتيال فخري زادة

أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، اليوم الأربعاء، أن وزارة الأمن الإيرانية تعرفت على أشخاص على صلة باغتيال العالم النووي فخري زادة.

وقال ربيعي إن التحقيقات حول اغتيال  العالم النووي الإيراني فخري زادة "تجري من جميع الجوانب، وسيتم إعداد طبيعة الرد بعد انتهاء التحقيقات".

وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، يوم أمس الثلاثاء، إلى أن "إيران سترد بشكل مؤلم جدا على جريمة اغتيال فخري زادة".

واتهم زادة إسرائيل، باغتيال فخري زادة، مؤكدا أن "هناك قرائن وأدلة على ذلك".

 



المصدر: RT