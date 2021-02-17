الحكم ربا زرقا: أتعرض للتشكيك بقدرتي أحيانا.. وأتلقى اعتراضات في الملاعب

قالت حكم الراية السورية الدولية ربا زرقا إن طموحها في الملاعب الوصول للمشاركة بإدارة مباريات خارجية في البطولات الإقليمية والدولية.



وتابعت زرقا: “بحكم أن أغلب جماهير كرة القدم من الذكور، أتعرض قبل المباريات للتشكيك بقدرتي كأنثى على إدارة مجريات اللقاء”.



وأضافت زرقا :”أحاول دائما تقديم واجبي والحكم بالعدل بين المتنافسين، فالنجاح في مهمتي هو السبيل الوحيد للثقة بقدراتي”.



وأشارت زرقا إلى أنه :”حينما تكون قراراتي مدروسة وصحيحة، يزول التشكيك الذي أتعرض له قبل بداية المباراة على خلفية التمييز الجنسي، وأحصد ثقة المتابعين”.



ولفتت زرقا إلى أنها تتعرض لاعتراضات على بعض قراراتها التحكيمية مثلها مثل أي حكم آخر، لكن في المجمل تكون تلك الاعتراضات لطيفة ومهذبة وتراعي خصوصية المجتمع”.



ولفتت زرقا الأنظار إليها حينما تواجدت كحكم راية في لقاء الوحدة والشرطة في الجولة 15 من الدوري السوري الممتاز.



يذكر أن ربا زرقا تعتبر أول امرأة عربية تنال الشارة الدولية للتحكيم، والمعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”







الخبر