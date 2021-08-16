الحشد الشعبي يعلن عن استشهاد آمر فوج وأحد مرافقيه في قصف بطائرة مسيرة

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الاثنين، عن استشهاد آمر فوج بـ"الحشد" وأحد مرافقيه في قصف بطائرة مسيرة في سنجار في محافظة نينوى شمالي العراق.



وذكرت الهيئة، في بيان أنّ "آمر فوج 80 في القوة الإيزيدية لحماية جبل سنجار بالحشد الشعبي سعيد حسن سعيد، استشهد، إثر قصف بطائرة مسيرة مجهولة داخل قضاء سنجار شمال غرب محافظة نينوى".



وأضافت أنّ "الاعتداء أدّى إلى استشهاد أحد مرافقي آمر الفوج 80، إضافة إلى إصابة ثلاثة مقاتلين آخرين".



وكان مصدر أمني عراقي أفاد لوكالة "سبوتنيك" باستشهاد ثلاثة أشخاص من بينهم قيادي في الحشد الإيزيدي وقريبه، وإصابة إثنين آخرين إثر قصف تركي استهدفهم في قضاء سنجار شمالي العراق، تزامناً مع وصول رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي إلى نينوى.



وحسب المصدر، فإنّ "قصفاً تركياً استهدف سيارة تقل خمسة أشخاص جميعهم من المكون الإيزيدي في السوق القديم بقضاء سنجار، غربي الموصل مركز نينوى، شمالي البلاد".



يأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الدفاع التركية في وقت سابق عن مقتل أحد جنودها في قصف استهدف قاعدة عسكرية للقوات التركية في محافظة نينوى شمال العراق.



وأفاد مراسل الميادين باستهداف موقع زليكان العسكريّ التابع للقوات التركية بثلاثة صواريخ. وأضاف أنّ المعسكر يضمّ قوة عسكرية تركية في منطقة بعشيقة ضمن محافظة نينوى شمال البلاد.



هذا ووصل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إلى محافظة نينوى، صباح اليوم الاثنين، على رأس وفد حكومي، ضم أعضاء مجلس الوزراء، لتفقد الأوضاع في المحافظة، وعقد جلسة لمجلس الوزراء لاتخاذ جملة من القرارات بشأنها.