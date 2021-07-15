الحشد الشعبي يحبط محاولة تسلل لداعش في جرف النصر شمال بابلالعراق

أعلن الحشد الشعبي في العراق إحباط محاولة تسلل لعناصر تنظيم داعش في جرف النصر شمال بابل.



وأثناء عودة قوات الحشد انفجرت عبوة ناسفة زرعها "داعش"، في منطقة صنيديج في جرف النصر حيث أسفرت عن استشهاد شخص.



ومنذ أيام، أحبط الحشد هجوماً إرهابياً لاستهداف نقل الطاقة الكهربائية في ديالى، وأخرى في جنوب محافظة نينوى.



هذا وكثّفت قوات الحشد من إجراءاتها الأمنية، لحماية أبراج الضغط الفائق، لنقل الطاقة الكهربائية من العمليات التخريبية.



وكان رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض قال في ذكرى معركة تحرير الموصل إن "الحشد الشعبي سيبقى هو الضمان الحقيقي لأمن العراق واستقراره والسند للجيش والقوات الأمنية في العراق