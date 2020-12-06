الحسكة.. مليون شخص بلا ماء ولا كهرباء

مضت أكثر من 10 أيام ومياه الشرب مقطوعة عن مدينة الحسكة والقرى التابعة لها نتيجة للاعتداء من قبل المجموعات المسلحة التابعة لقوات الاحتلال التركي على خط التغذية الكهربائية لـ “محطة آبار علوك”، التي تعد المصدر الأساسي والوحيد لمياه الشرب لمنطقة يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة.



الاعتداءات التي نفذت جاءت على شكل حمولات زائدة على الخط بعد أن قامت المجموعات المسلحة التابعة الاحتلال التركي بوصل خطوط تغذية القرى التي تنتشر فيها إلى خط النقل الخاص بالمحطة.



وأوضح مدير مؤسسة الكهرباء في محافظة الحسكة أنور العكلة أن استطاعة خط التغذية الخاص بـ “آبار علوك”، تقف عند 2 ميغا، وهي كمية كافية لتشغيل المحطة بشكل كامل، إلا أن التعديات التي نفذت من قبل الاحتلال التركي تجعل الخط يتعطل عن العمل خلال دقائق نتيجة للحمولات غير الشرعية والتي تصل إلى 8 ميغا.



فيما يضغط الجانب الروسي على قوات الاحتلال التركي لإزالة الحمولات الزائدة عن خط التغذية الواصل إلى “آبار علوك”، من مدينة “الدرباسية” الواقعة إلى الشرق من المحطة، علماً أن مدينة “رأس العين”، والقرى التابعة لها تغذى من “محطة تحويل مبروكة”، التي تبلغ قدرة تغذيتها 20 جيغا حالياً، وتغذي المنطقة الممتدة بين مدينتي “رأس العين” في ريف الحسكة الشمالي الغربي، ومدينة “تل أبيض” في ريف الرقة الشمالي.



وتعمل مؤسسة مياه الحسكة والمنظمات العاملة فيها على توزيع مياه الشرب في الأحياء عبر الصهاريج التابعة لها، وعلى غرار الأزمات السابقة التي تسببت بها قوات الاحتلال التركي، بنقل الماء حالياً من “آبار نفاشة” و “آبار الحمة”، علماً أنها الأزمة رقم 22 في مياه الشرب بمدينة الحسكة منذ أن دخلت قوات الاحتلال التركي لمدينة “رأس العين”، في تشرين الأول من العام الماضي.



من جانب آخر، بدأت الورشات الفنية التابعة لمؤسسة الكهرباء بالعمل بإصلاح أبراج النقل المتضررة بالقرب من قرية “سودة وعبد”، الواقعة إلى الجنوب من مدينة الحسكة، والتي أدى انهيار ثلاثة منها نتيجة للعواصف إلى توقف العمل بخط النقل “الطبقة – البواب”، والذي تبلغ قدرته 230 ك.ف، ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن مدينة الحسكة والمناطق التابعة لها.



ومن المتوقع أن تستمر عملية الصيانة لنحو أسبوع، إذ تقوم فرق المؤسسة بفك أبراج قديمة ونقلها لاستبدال الأبراج المتضررة، وهذه العملية جاءت كحل لعدم توفر أبراج جديدة حالياً.



يذكر أن الاحتياج اليومي لمحافظة الحسكة من التيار الكهربائي يقارب 600 جيجا واط، وما يصل حالياً نحو 180 جيغا فقط.



محمود عبد اللطيف