الحسكة.. رصاص قسد في مرمى المحتجين

عد تظاهر عدد من الأهالي في الحسكة، رفضاً لممارسات ميليشيا قسد التي تفرض حصاراً على عدد من الأحياء وسط المدينة، أفادت إحدى الوكالات المحلية بمقتل شخص وجرح أربعة آخرين من المشاركين في الاحتجاجات.



وأطلقت قسد الرصاص على المحتجين، كما أقامت عدداً من الحواجز في المدينة ونشرت مسلحيها في أحيائها واختطفت عدداً من المدنيين.



وقال مدير الصحة عيسى الخلف إن «أربع إصابات وصلت إلى المركز الطبي، وتوفي مواطن آخر جراء إصابة في الصدر».



يشار إلى أن الحسكة تشهد منذ أيام، توتراً بسبب حصار تفرضه قسد على المدينة، منعت فيه إدخال المواد الغذائية والأدوية وصهاريج المياه.