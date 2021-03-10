الحريري يعود إلى بيروت بعد لقاء لافروف​

عاد رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري أمس إلى بيروت، بعد أن التقى مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في أبوظبي، على هامش زيارتيهما للإمارات، بينما نفت الرئاسة اللبنانية سحب تكليف الحريري بتشكيل الحكومة.



وأفاد حساب الحريري على تويتر أنه التقى لافروف في أبوظبي بحضور مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بوغدانوف ومبعوث الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان، وتناول اللقاء بحث مجمل الأوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة.



من جهة أخرى، نفت الرئاسة اللبنانية الأنباء التي ترددت عن إرسال الرئيس ميشال عون رسالة إلى مجلس النواب لسحب التكليف بتشكيل الحكومة من سعد الحريري، وذلك وسط التوتر الذي ظهر مؤخراً بين عون والحريري.