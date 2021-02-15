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الحريري: لامخرج من دون الآخرين

قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري أمس الأحد إن "غضب الناس انفجر منذ 16 شهراً وهو يزداد كل يوم، وفي كل لقاءاتي الدولية ألمس استعداداً لا بل حماساً لمساعدة اللبنانيين".

وأضاف خلال كلمة له في ذكرى اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، أنه "بعد محاولات الإصلاح" التي اُفشِلت من "باريس 2" إلى "سيدر" أصبح "المستثمر يطلب تغيير طريقة العمل".

واعتبر الحريري أن "محاربة الفساد تبدأ بإصلاح يضمن استقلالية القضاء"، مشدداً على أنه "لا مخرج من الأزمة من دون العرب والمجتمع الدولي".

ومنذ يومين، أعلن الحريري أن "لا تقدم في ملف الحكومة حتى الآن"، أكد عقب لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا على "تمسكه بموقفه لجهة تأليف حكومة من 18 وزيراً اختصاصياً ولا ثلث معطلاً فيها لأحد".