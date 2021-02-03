الحرارة إلى انخفاض وسط تحذيرات من غزارة الأمطار المتوقعة غداً

أفادت الأرصاد الجوية بأن درجات الحرارة في سوريا ستميل للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بمقدمة منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة.



ووفقاً لصفحة الأرصاد الجوية على موقع “فيسبوك”، فإن الطقس اليوم الأربعاء، سيكون بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وسديمياً في المناطق الشرقية، ويكون بارداً ليلاً على المرتفعات الجبلية ويحذر من تشكل الضباب في غوطة دمشق والمنطقة الوسطى والقلمون.



وأوضحت الأرصاد الجوية أن الرياح ستكون شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط على المناطق الغربية والمرتفعات الساحلية، فيما يكون البحر خفيف ارتفاع الموج.



وحول طقس غداً الخميس، ذكرت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة ستميل للانخفاض التدريجي مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم فوق المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية لتصبح الفرصة مهيأة لهطول زخات غزيرة من المطر مصحوبة بالعواصف الرعدية وتساقط حبات البرد أحياناً.



من جهتها، صفحة “هوى الشام” المتخصصة في الأحوال الجوية، توقعت أن تتأثر سوريا بحالة عدم استقرار ما بين المتوسطة وتصبح شديدة الفعالية أحياناً، وذلك اعتباراً من يوم غد الخميس وحتى ليل يوم الجمعة، وستقتصر الحالة على المناطق الجنوبية من سوريا ودمشق العاصمة وكامل أريافها وريف حمص والبادية والمناطق الشرقية، وهناك احتمال بأن تطال الزخات أجزاء من مدينة حمص وحماه وطرطوس بفعالية خفيفة.



وحذرت الصفحة المذكورة، من شدة العواصف الرعدية على دمشق وكامل المناطق التي ستتأثر بالكتلة، كما توقعت ان تتكرر حادثة سيل ركن الدين وذلك بسبب غزارة الأمطار المحتملة خصوصاً ليل الخميس، وسط تحذيرات من فيضان مناطق تدمر والبادية حيث قد تلامس الأمطار بهذه المنطقة ما يقارب 90 ملم خلال أقل من 24 ساعة.