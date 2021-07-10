الحرارة إلى انخفاض والجو صحو وحار بشكل عام

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.



وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو صحواً وحاراً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة فوق المنطقة الساحلية وسديمياً حاراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة أحياناً بينما تكون جنوبية غربية معتدلة في المنطقة الساحلية والبحر خفيف ارتفاع الموج.