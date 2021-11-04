الحرارة إلى ارتفاع والجو بين الصحو والغائم جزئياً

تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.



وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو اليوم بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام ومائلا للبرودة خلال الليل محذرة من تشكل الضباب خلال ساعات الصباح الباكر في المناطق الوسطى والقلمون وغوطة دمشق وتكون الرياح متقلبة إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



غداً توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وبارداً نسبياً خلال الليل وخاصة في المناطق الجبلية.