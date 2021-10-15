الحرارة إلى ارتفاع وأجواء سديمية في المناطق الشرقية

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو كافة.



وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وسديمياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية وتكون الرياح متقلبة خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



غداً تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية في أغلب المناطق ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام ومائلا ًللبرودة ليلا ًخاصة في المرتفعات الجبلية.