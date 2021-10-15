عدوان إسرائيلي متجدّد على التنف
بوتين: مسلحون من سوريا والعراق بدؤوا بالدخول إلى أفغانستان
ريف درعا الشرقي: الجيزة والمتاعية ضمن التسوية ومحجة والمسيفرة الوجهة التالية
8 اعتداءات لإرهابيي (النصرة) من منطقة خفض التصعيد بإدلب
إدارة “فيسبوك” تمنع الترويج لأسماء مجموعات وشخصيات معارضة سورية
إيران تتوعد بـ"رد قاس" على غارة إسرائيلية وسط سوريا
الجيش العربي السوري يبدأ تمشيط بلدة صيدا ومحيطها بريف درعا الشرقي
إعادة تشغيل الوحدة 110 بقسم الهدرجات في مصفاة بانياس
تسوية أوضاع العشرات في بلدة الجيزة بريف درعا الشرقي
مقتل وإصابة مسلحين من ميليشيا (قسد) في ريف الحسكة
زحمة «انفتاح» على دمشق: أبو ظبي تقود التطبيع الاقتصاديّ
"قسد"و"التحالف الدولي" يُجريان تدريبات بالذخيرة الحية في ريف دير الزور الشمالي
الرئيس الأسد يصدر أمراً إدارياً بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط الاحتياطيين
المقداد يلقي كلمة سورية في اجتماع دول حركة عدم الانحياز
سقوط قتلى جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين

الحرارة إلى ارتفاع وأجواء سديمية في المناطق الشرقية

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وسديمياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية وتكون الرياح متقلبة خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية في أغلب المناطق ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام ومائلا ًللبرودة ليلا ًخاصة في المرتفعات الجبلية.