الحرارة أعلى من معدلاتها

أفادت الأرصاد الجوية السورية، بأن درجات الحرارة ستميل للانخفاض قليلاً مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 6 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.



ووفقاً لصفحة الأرصاد الجوية على موقع “فيسبوك”، فإن الطقس اليوم الخميس، سيكون بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام نهاراً، فيما يكون بارداً ليلاً، محذرة من تشكل الصقيع على المرتفعات الجبلية والضباب في المناطق الوسطى والشمالية والقلمون وغوطة دمشق، والرياح تكون متقلبة إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وحول طقس غداً الجمعة، ذكرت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة ستميل للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 7 درجات مئوية، ويكون الطقس بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام يتحول خلال ساعات المساء والليل إلى غائم أحياناً فوق المناطق الساحلية مع فرصة ضعيفة لهطول زخات متفرقة من المطر فوق المرتفعات الساحلية.



وتوقعت صفحة “هوى الشام” المتخصصة في الأحوال الجوية، أن تنخفض درجات الحرارة ما بين 2 لـ 5 درجات اليوم الخميس، وبالتالي تصبح ما بين 16 لـ 18 درجة خصوصاً في المناطق الداخلية من سوريا، فيما تبقى الأجواء مستقرة ومشمسة لغائمة جزئياً في جميع المحافظات السورية.



يشار إلى أن صفحة “هوى الشام” توقعت قبل أيام، أن تتأثر سوريا بمنخفض جوي قطبي المنشأ شديد البرودة بالفترة ما بين 16 لـ 20 شباط الجاري.