الحرارة أعلى من معدلاتها والجو صيفي حار نسبياً

تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بامتداد ضعيف لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.



وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو صيفياً حاراً نسبياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحياناً مثيرة للغبار في المناطق الشرقية والبادية والبحر خفيف ارتفاع الموج.



غداً توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية.