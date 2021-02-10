الحرارة أعلى من معدلاتها.. إليكم توقعات الطقس في سوريا

أفادت الأرصاد الجوية السورية، بأن درجات الحرارة في سوريا ستبقى أعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 9 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.



ووفقاً لصفحة الأرصاد الجوية على موقع “فيسبوك”، فإن الطقس اليوم الأربعاء، سيكون غائماً جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطول زخات محلية متفرقة من المطر على المرتفعات الساحلية والشمالية الغربية والجزيرة.



كما أوضحت الأرصاد الجوية أن الطقس سيكون مائلاً للبرودة ليلاً على المرتفعات الجبلية ويحذر من تشكل الضباب في المناطق الوسطى والقلمون، فيما تكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحياناً على المناطق الغربية تتحول إلى جنوبية شرقية على المناطق الشمالية الشرقية والجزيرة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وحول طقس غداً الخميس، ذكرت الأرصاد الجوية أن هناك انخفاض ملموس سيطرأ على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 5 درجات مئوية، ويكون الطقس بين الصحو والغائم جزئياً وبارداً ليلاً، ويحذر من تشكل الصقيع خاصة على المرتفعات الجبلية كما يحذر من تشكل الضباب في المناطق الوسطى والشمالية والقلمون وغوطة دمشق والرياح متقلبة الى شمالية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وكانت صفحة “هوى الشام” المتخصصة في الأحوال الجوية، توقعت قبل أيام، أن تعود الأمطار والأجواء الباردة وتصبح شديدة البرودة أحياناً، وذلك ما بعد يوم الأحد.



