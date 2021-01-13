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الحجز الاحتياطي يطال شركات تخليص جمركي في سوريا

تناقلت وسائل إعلام سورية محلية، خبراً مفاده أن وزارة المالية السورية أصدرت قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من الشخصيات التي تعمل بالتخليص الجمركي، على خلفية استيراد وتهريب بضاعة ممنوعة.

وبحسب تلك الوسائل فإن البضاعة الممنوعة التي تم استيرادها تبلغ قيمتها 7 مليارات، و735 مليون و299 ألف ليرة، في حين تبلغ غرامة المهربات وفقاً للقرار التي تداولت ه تلك الوسائل لأكثر من 33 مليار و202 مليون ليرة سورية.

وشمل قرار الحجز المتداول عدة شخصيات، وشركات، إضافة إلى إحدى السفن البحرية، ومالكها وربانها.في حين لم تذكر صفحة وزارة المالية الرسمية على الفيسبوك، أي توضيح حول هذا الأمر خصوصاً أن خبر الحجز جرى تداوله عبر نطاق واسع "بالفيسبوك" منذ يوم أمس الإثنين.

وفي أواخر العام الماضي أصدرت وزارة المالية السورية قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المقولة وغير المنقولة لمحافظ ريف دمشق علاء إبراهيم، عقب إعفاءه من منصبه.

ما جاء على مواقع التواصل الاجتماعي:

قرار بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة بسبب استيراد وتهريب بضاعة ممنوعة بقيمة 

7,735,199,959 (سبعة مليار و735مليون و199الف و959 ليرة ) فقط لا غير و غرامتها 33,202,232,633 (  33مليار و202مليون و232 الف و 633 ليرة) كحد أقصى على السادة :

- إياد وجيه سكيف 

- شركة عماد حميشو 

- محمد وليد حميشو 

- أحمد وليد حميشو 

- هبة وليد حميشو 

- السفينة golden bay ومالكها 

- ربان السفينة عبد القادر يازجي 

- الوكيل الملاحي شادي المارتيني ( مؤسسة النسر للتجارة و الاستيراد والتصدير ) منقول