الحجز الاحتياطي على شركتين تجاريتين لإدخال فحم حجري بشكل مخالف

أصدر مدير عام الجمارك ماجد عمران بالتفويض عن وزير المالية قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لشركة يوليكسم للاستشارات الصناعية المحدودة المسؤولية LLC المسجلة في السجل التجاري برقم 11871 عنوانها يلدا الشارع العام وأيضاً شركة إسمنت البادية المساهمة المغفلة فرع ريف دمشق يعفور.



وجاء قرار الحجز الاحتياطي بناء على قضية جمركية تتعلق باستقبال سفينة محملة بالفحم الحجري فيها مخالفات ومغالطات في أوراقها وبعد التدقيق تبين أن السفينة أبحرت من بلد المصدر من دون أن يكون لديها إجازة استيراد ووصلت مع نهاية أيار الماضي إلى أحد الموانئ السورية محملة بمادة الفحم الحجري بوزن 11800 طن وتعود ملكية البضاعة لتجار من القطاع الخاص.



و نقلاً عن مصدر في الجمارك... إنه بعد التدقيق من رئيس المفرزة بالمركز التابع للضابطة الجمركية البحرية بأوراق استقبال الباخرة لكون الباخرة لها سابقة بالمخالفات، لوحظ حالة تلاعب وتزوير، حيث صرح القبطان أن الباخرة وصلت إلى ميناء الشحن بتاريخ 7/5/2021 وغادرته محملة بتاريخ 9/5/2021 وذلك حسب وثيقة الموانئ العشرة التي يقدمها الربان، أما على المنافيست المقدم أيضاً من الربان فإن تاريخ شحن البضاعة 21/5/2021 أي بعد مغادرة الباخرة ميناء الشحن لأنه يجب أن يكون تاريخ الشحن على المنافيست قبل مغادرة الباخرة ميناء الشحن.



وأنه قام رئيس المفرزة المختص في الضابطة البحرية في حينها بإعلام رئاسة الضابطة وإعلام الإدارة العامة في الجمارك بتفاصيل الحادثة وطبيعة المخالفة وحالة التلاعب الحاصلة، وتم إعادة الإجابة بالتعامل مع هذه المخالفة على أنها استيراد تهريباً، وتم تقدير قيمة المصالحة على هذه القضية بما بين 8-11 مليار ليرة في حال تم التوجه للمصالحة على هذه القضية.







الوطن