الجيش يقصف نقطة تركية في إدلب

قصفت قوات الجيش بالمدفعية الثقيلة محيط نقطة عسكرية تركية في قرية الزيادية بريف جسر الشغور غربي إدلب، بحسب ما أفاد نشطاء المرصد السوري المعارض.



وقال المرصد إن القصف المدفعي طال عدة نقاط في قرى المشيك والمنصورة والعنكاوي بسهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي.ولم يذكر المرصد أي معلومات إضافية عن احتمال وقوع خسائر في النقطة التركية، في الوقت الذي لم تؤكد فيه أي بيانات رسمية عملية القصف.



على صعيد متصل، قالت مصادر محلية إن المجموعات المسلحة في إدلب قصفت قرية جورين في سهل الغاب، ما أدى إلى اشتعال النيران في أحراج جبل جورين المحاذي للبلدة.



من جانبه، أعلن مركز المصالحة الروسي أن مسلحي "النصرة" في إدلب نفذوا خلال اليوم الماضي 24 عملية قصف في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب سوريا.



وقال المركز إن عمليات القصف توزعت على 10 عمليات في محافظة إدلب و7 في محافظة اللاذقية و3 في محافظة حلب، و4 في محافظة حماة.





