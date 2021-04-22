تجميد عضوية سورية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
الرئيس الأسد يصدر قانوناً يساهم في تخفيف مشكلة نقل الركاب، وخلقِ فرص عملٍ جديدة.
اشتباكات عنيفة بين الدفاع الوطني ومسلحي "قسد"
مجلس الشعب يحدد موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.
مصدر عسكري : تم تأمين محور طريق تدمر – دير الزور وحمص – الرقة
الرئيس الأسد يتلقى برقيتي تهنئة من الرئيس الإيراني والملك الماليزي بعيد الجلاء
تقرير يكشف التفاصيل السرية لمجموعة مسلحة خطيرة قدمت من اوروبا للقتال في سوريا
الرئيس الأسد يتلقى برقية تهنئة من سلطان عمان بمناسبة عيد الجلاء
اختلاطُ العصور في المجتمعات العربية.. واستمرارُ الصراع بين العقل والنقل
الحكومة ترفع سعر مبيع ليتر البنزين الاوكتان /95/ ب /2500/ ليرة سورية
المقداد: فرنسا تقود الآن معسكر العداء لسورية
بعد دقائق من هبوط مروحية أمريكية بداخله.. هجوم يستهدف سجن لأمريكا في ريف الحسكة
استشهاد طفل في اشتباكات بين الاحتلال التركي و”قسد” في ريف حلب المحتل
“إسرائيل” تبدأ بالمشروع الذي وُصف بأنه “الأخطر من نوعه” في الجولان السوري المحتل
مظاهرات شمال الرقة بعد تأسيس تركيا لـ”مجلس محلي” يضم شخصيات تشتهر بالفساد

الجيش يعثر على أسلحة وذخائر من مخلفات الإرهابيين بحمص

الجيش يعثر على أسلحة وذخائر من مخلفات الإرهابيين بحمص

عثرت الجهات المختصة في حمص على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة من مخلفات الإرهابيين في الريف الشرقي.

و من خلال متابعة عمليات تمشيط وتنظيف الريف الشرقي من مخلفات التنظيمات الإرهابية عثرت الجهات المختصة على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة

وكان من بين الاسلحة والذخائر:

221 قذيفة هاون

264 بندقية حربية

3 مدافع هاون

450 صمام قذيفة هاون

110 صناديق ذخيرة

115 قنبلة يدوية مع الصواعق

أشرطة رشاش متوسط عدد 14 شريطاً.

ويتابع الجيش  تمشيط الارياف الشمالية والشرقية لمدينة حمص من مخلفات الارهابيين والذخائر المتبقية استعدادا لاعاة اعمار المناطق والطرق المتضررة من عمليات الارهابين