الجيش يعثر على أسلحة وذخائر من مخلفات الإرهابيين بحمص

عثرت الجهات المختصة في حمص على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة من مخلفات الإرهابيين في الريف الشرقي.



و من خلال متابعة عمليات تمشيط وتنظيف الريف الشرقي من مخلفات التنظيمات الإرهابية عثرت الجهات المختصة على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة



وكان من بين الاسلحة والذخائر:



221 قذيفة هاون



264 بندقية حربية



3 مدافع هاون



450 صمام قذيفة هاون



110 صناديق ذخيرة



115 قنبلة يدوية مع الصواعق



أشرطة رشاش متوسط عدد 14 شريطاً.



ويتابع الجيش تمشيط الارياف الشمالية والشرقية لمدينة حمص من مخلفات الارهابيين والذخائر المتبقية استعدادا لاعاة اعمار المناطق والطرق المتضررة من عمليات الارهابين