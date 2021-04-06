الجيش يشن عمليات تمشيط واسعة في البادية السورية
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الجيش يشن عمليات تمشيط واسعة في البادية السورية

وسع الجيش العربي السوري والقوات الرديفة من عمليات التمشيط في البادية السورية للقضاء على فلول “داعش” في المنطقة.

وفي التفاصيل، أكد مصدر عسكري سوري أن الجيش السوري وسّع دائرة تمشيطه للبادية الشرقية من عدة قطاعات ومحاور، بمؤازرة القوات الرديفة والطيران الحربي السوري والروسي المشترك، وفقاً لما نقلته صحيفة “الوطن” السورية.

 وبيّن أن حملة التمشيط شملت بادية دير الزور والقطاعات الأخرى بباديتي حمص وحماة، حيث شن الطيران الحربي غارات مكثفة على نقاط لتنظيم “داعش” في مثلث حماة- حلب- الرقة وعمق البادية السورية، محققاً فيها إصابات مباشرة.

 من جهته، أفاد “المرصد” المعارض بأن الغارات الجوية استهدفت كهوف ومغار وآليات على محور آثريا ومحيطه ومحاور أخرى في ريف حماة الشرقي، موضحاً أنها بمقتل 13 عنصراً من تنظيم “داعش” خلال الساعات الفائتة، معظمهم قتلوا في بادية حماة.
يشار إلى أن الجيش السوري والقوات الرديفة له ينفذ منذ بداية 2021 الجاري عمليات تمشيط للبادية السورية، تمكن خلالها من القضاء على مجموعات من مسلحي “داعش”.