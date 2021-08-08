الجيش يدك الإرهابيين بسهل الغاب رداً على تسببهم بحرائق

بيَّنَ مصدر ميداني أن وحدات الجيش العاملة بريف حماة الشمالي الغربي، دكت بالمدفعية الثقيلة، مواقع وتحركات للإرهابيين في محيط المشيك والمنصورة و الزيارة و قسطون في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي.



وأوضح أن ضربات الجيش حققت أهدافها، وقد كانت رداً على اعتداءات الإرهابيين بقذائف صاروخية، على قريتي عين الحمام وناعور جورين بسهل الغاب، ما تسبب باشتعال النيران في الأراضي الزراعية والحراج الطبيعية، وامتداد ألسنة اللهب باتجاه عدة قرى مجاورة، والتهامها مئات الأشجار المثمرة، قبل أن تتمكن فرق الإطفاء والأهالي من إخماد الحرائق التي نشبت بضراوة في المنطقة بسبب الرياح الشديدة.