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الجيش يبدأ حملة نزع الألغام في البادية

بيَّنَ مصدر عسكري ميداني أن حملة نزع الألغام وتفكيكها بالبادية الشرقية، التي بدأها الجيش السوري يوم الجمعة الماضي، مستمرة حتى تحقيق هدفها وضمان العودة الآمنة لأهلها إلى مناطقهم.

وأوضح المصدر، أنه تم نزع وتفكيك العشرات من الألغام التي زرعها المسلحون بالبادية، وذلك من شرق الرهجان باتجاه وادي العذيب ببادية حماة الشرقية.

ولفت المصدر إلى أن هذه الحملة مستمرة بالتوازي مع عمليات تمشيط البادية من خلايا داعش، ومن عدة قطاعات بمساندة الطيران الحربي السوري، الذي يغير على نقاط انتشار الدواعش في مثلث بادية حماة ـ حلب ـ الرقة.