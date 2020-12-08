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الجيش الليبي يعترض سفينة تركية

الجيش الليبي يعترض سفينة تركية

أعلن الجيش الليبي ليلة أمس الاثنين، عن اعتراض سفينة تركية، كانت متجهة صوب ميناء مصراتة في غرب البلاد، في خرق للحظر المفروض على ليبيا بشأن توريد السلاح.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي "أحمد المسماري" قوله: "إن السفينة كانت تحمل علم جامايكا، وذلك في أحدث استفزاز تركي يأتي في ظل وقف لإطلاق النار تشهده البلاد منذ أسابيع".

وأضاف أن سفينة الشحن التجارية "مبروكة" كان على متنها طاقم مؤلف من 17 فرداً، من بينهم تسعة مواطنين أتراك وحاويات لم يجر تفتيشها بعد.

وأكد أن القوات البحرية التابعة للجيش الوطني الليبي استوقفت السفينة قرب ميناء درنة بشرق البلاد.

وفي 23 تشرين الثاني الماضي، قال الجيش الألماني: "إن تركيا منعت قوات ألمانية تعمل ضمن مهمة عسكرية للاتحاد الأوروبي من تفتيش سفينة شحن تركية يُعتقد أنها تنقل أسلحة إلى ليبيا".

وفي وقت سابق، طالب الاتحاد الأوروبي تركيا بالتوقف عن التدخل في ليبيا، واحترام التزامها بحظر السلاح المفروض على ليبيا من الأمم المتحدة، منذ سنوات.