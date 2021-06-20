عملية عسكرية موسّعة للجيش في البادية
مركز المصالحة الروسي يرصد 34 انتهاكاً في إدلب
الاحتلال الأمريكي يدخل 55 آلية عبر معبر “الوليد” غير الشرعي
الاحتلال التركي ومرتزقته يعتدون بالقذائف على منطقتين في ريف حلب
“فاينانشال تايمز”: العقوبات الأميركية تسببت بـ “عاصفة اقتصادية” في سورية
الرئيس الأسد يرسل برقية تهنئة إلى الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي
التموين ترفع أسعار الخبز
التحرير بالتأويل ومعالجة التكفير بالتفكير
«وول ستريت جورنال»: واشنطن تسحب منظومات الدفاع الجوي من السعودية وجوارها
واشنطن تتجاوز “قيصر” و”تسمح” بالتعامل مع دمشق وطهران وكاراكاس بما يتعلق بـ”كورونا”
بعد مقتل جندي روسي.. تسيير دورية روسية تركية مشتركة شمالي الحسكة
الصحة تلبي مطالب معامل الأدوية وترفع سعر نحو 12 ألف صنف دوائي
الاحتلال الأمريكي يدخل 55 آلية محملة بأسلحة ومواد لوجستية إلى قواعده بريف الحسكة
الاستخبارات الأمريكية: قيادتنا تسعى إلى تطوير قوة مشتركة مع روسيا في سوريا
دمشق.. التطبيع مع إسرائيل محرّم رسمياً وشعبياً

الجيش اللبناني: زورقان إسرائيليان اخترقا المياه الإقليمية وأحدهما ألقى قنبلة مضيئة

أعلن الجيش اللبناني، تسجيل خرق بحري من قبل زورقين إسرائيليين خلال اليومين الماضيين، ضمن المياه الإقليمية اللبنانية، مقابل منطقة رأس الناقورة.

وفي بيان له، قال الجيش اللبناني: "بتاريخ 18 يونيو 2021 الساعة 18:55 (بالتوقيت المحلي)، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 314 مترا ولمدة 5 دقائق".

وأضاف: "بتاريخ 19 يونيو 2021، الساعة 04:13، أقدم زورق معاد مماثل، على خرق البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالى 333 مترا ولمدة دقيقتين، حيث أقدم عناصره على إلقاء قنبلة مضيئة فوق المياه المذكورة".

وأشار الجيش اللبناني إلى أنه "تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".

 


المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"