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الجيش التركي ينسحب من نقطة مراقبة الراشدين

أخلى الجيش التركي معظم محتويات نقطة المراقبة في منطقة "الراشدين الجنوبية" القريبة من مدينة حلب من جهة الجنوب الغربي على أن يستكمل انسحابه منها حتى الجمعة القادمة.

وبينت مصادر محلية في ريف حلب الغربي، أن رتلاً عسكرياً تركياً قوامه 10 شاحنات و5 مدرعات دخل أمس، معبر كفرلوسين بريف إدلب الشمالي وتوجّه إلى "الراشدين الجنوبية" من طريق حلب إدلب القديم برفقة عربات من الشرطة العسكرية الروسية.

وأضافت المصادر: "إن الشاحنات التركية خرجت مساء اليوم من الراشدين الجنوبية محملة بعتاد عسكري ولوجستي بعد أن جرى تدمير مواقع أبراج المراقبة التي جرى تفكيكها مع أنفاق كانت محفورة تحت نقطة المراقبة".

ولفتت المصادر إلى أن الشاحنات توجهت إلى بلدة الأتارب بريف حلب الغربي ومن المتوقع أنها ستغادرها إلى نقاط المراقبة التركية التي أنشئت حديثاً في جبل الزاوية جنوب طريق عام حلب اللاذقية أو طريق «M4» بريف إدلب الجنوبي.